Il Mattino – “Che fine farà il Maradona? Il Napoli ha bisogno di uno stadio di proprietà per questo motivo”

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulle recenti dichiarazioni in merito alla questione stadio di Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli, in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri in merito al progetto ‘Sanghe pe’ Napule’, in collaborazione con Avis e Acqua Sorgesana. Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito:
“Che fine farà il Maradona? I dati forniti da Bianchini colpiscono, senza uno stadio di proprietà e “funzionante” come quelli più moderni il club “perde circa 70-80 milioni l’anno”. Settori vip (5-6mila posti), area hospitality, museo. Soldi che trasformerebbero il club di De Laurentiis da fantastica Cenerentola dei miracoli annuali in affermata corazzata mondiale.”