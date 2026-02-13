GdS – Hojlund ha nel mirino il suo record personale con il Man Utd

La prima stagione di Hojlund con il Napoli sta andando molto bene nel complesso: in 31 partite giocate tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, l’attaccante danese é a quota 12 gol, 8 di questi gol in Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Hojlund é quello di cancellare due dei suoi primati personali. Nella sua prima stagione con il Man Utd, il danese segnò 16 gol in 43 partite tra tutte le competizioni, 10 di questi gol in Premier League. Attualmente Hojlund é a -4 dall’eguagliare il suo record di reti segnati in una singola stagione, ed é a -2 dall’eguagliare il suo record di reti segnati in un campionato.