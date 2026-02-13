Garcia si espone su De Bruyne – “Speriamo recuperi per marzo, ma c’è differenza tra guarire ed essere in forma…”

Rudi Garcia, attuale commissario tecnico della nazionale belga, ha parlato ai media locali del Mondiale e del recupero dei suoi top player, soprattutto di Lukaku e De Bruyne. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Romelu Lukaku ha giocato pochi minuti e poi ha avuto di nuovo problemi. Ha bisogno di tempo. Lo sapevamo in anticipo, con un infortunio del genere. Sono convinto che tornerà al meglio. Ha tempo per questo, anche se marzo si avvicina. Kevin De Bruyne sta lavorando individualmente e speriamo che torni a marzo. Dovrebbe essere possibile, ma c’è una differenza tra essere guarito ed essere in forma”, le dichiarazioni dell’ex allenatore azzurro.