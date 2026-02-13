Del Genio – “Guardando al futuro, non andare in Champions sarebbe gravissimo!”

Paolo Del Genio, giornalista, ai microfoni di Linea Calcio ha espresso la sua opinione in merito alla stagione sin qui compiuta dal Napoli e sulle prospettive per il futuro, in caso di non qualificazione alla prossima Champions League. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sarebbe bassissimo, 4 il voto, se non si va in Champions, nonostante la Supercoppa. Sarebbe una stagione negativa con proiezione sul futuro ancor più negativa. Invece se vai in Champions le prospettive cambiano e quindi farei 7 come voto. Ma comunque non dimentico i tanti infortuni e alcuni episodi arbitrali”.