Da Roma – “Gasperini, buone notizie in vista del Napoli: due giocatori recuperano in tempo per la partita”

Voce Giallorossa ha riportato delle importanti novità in merito alla Roma, prossima avversaria del Napoli in campionato. Infatti, Giampiero Gasperini potrà contare sul recupero di Paulo Dybala e Robinio Vaz. Ecco un estratto dell’articolo:

“A Trigoria prosegue il lavoro di avvicinamento alla partita e arrivano segnali incoraggianti per Gasperini. Dopo il rientro in gruppo di Dybala, anche Robinio Vaz è tornato ad allenarsi stabilmente con i compagni. In gruppo anche Soulé, che ieri aveva svolto lavoro personalizzato. Situazione diversa invece per Hermoso, ancora impegnato in un programma differenziato: il suo recupero per Napoli appare complicato.”