Clamoroso Mattioli a TMW – “Conte-Napoli, è addio a fine stagione! Ecco il possibile sostituto”

Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Mario Mattioli, giornalista, ai microfoni di TMW Radio. Secondo il suo parere, l’esperienza di Antonio Conte con il Napoli si può definire conclusa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo che l’avventura di Conte sia già terminata fondamentalmente. Lo si deduce dall’atteggiamento di ADL, e da quello di Conte e di alcuni giocatori. Credo che nella stagione entrante ci sarà anche un ricambio di uomini importante, oltre all’allenatore. Molti giocatori hanno fatto il loro tempo a Napoli. Sono stati anni difficili psicologicamente, ne escono fuori usurati, quindi a fine stagione vedo un ricambio sensibile. Il sostituto? Vedo De Zerbi.”