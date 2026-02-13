Cds – “Napoli, previsto un altro pienone allo stadio contro la Roma: i dettagli”

I tifosi non abbandonano il Napoli, anzi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha infatti evidenziato il dato sui biglietti venduti sin qui per la partita di domenica contro la Roma. A tre giorni dalla sfida, mancano solo pochi posti liberi nell’anello inferiore dei Distinti, mentre la tribuna Posillipo risulta in esaurimento. Insomma, i tifosi azzurri rispondono ancora una volta presente, pronti a sostenere la squadra per questo finale di stagione, dopo averlo fatto di martedì contro il Como, dove nonostante il maltempo erano stati 50.713 i biglietti venduti.