Capuano pesante su Conte – “Deve assumersi le sue responsabilità, il Napoli è già fuori da tutto per colpa sua!”

Giovanni Capuano, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, dove non ha risparmiato le critiche per Antonio Conte, secondo lui responsabile dell’uscita del Napoli dalle varie competizioni già a febbraio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“In questi mesi Conte ci ha abituati a parlare di mille alibi e mai ad assumersi la responsabilità. La domanda da farsi è perché il Napoli sia fondamentalmente fuori da tutto a inizio febbraio, pur avendo iniziato la stagione per essere dominante in Italia e per essere competitivo in Europa, vuol dire starci almeno fino a marzo. Complessivamente la sensazione è che non ci sia nulla di valorizzato rispetto a quello che gli è stato messo in mano. C’è Vergara, però bisogna essere onesti fino in fondo, se non si fossero fatti male tutti probabilmente oggi Vergara sarebbe in prestito da qualche altra parte. Perché nella prima parte della stagione Vergara non si era mai praticamente alzato dalla panchina. E quello sarebbe stato il suo destino fino alle fine dell’anno.”