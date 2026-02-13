Alvino su X: “La campagna mediatica anti Conte é fallita”

Nessuna sanzione per Antonio Conte dopo le frasi urlate all’arbitro di Napoli-Como in Coppa Italia, Gianluca Manganiello, per la mancata espulsione di Jacobo Ramon. Il tecnico pugliese ha rischiato un turno di squalifica in Coppa Italia che poteva diventare una multa in caso di patteggiamento. Tuttavia, nonostante l’inchiesta aperta dalla Procura Federale, dopo aver acquisito il video e gli audio della reazione di Conte alla mancata espulsione di Ramon, non ci sarà nessuna squalifica o multa per il tecnico pugliese. Ecco la reazione del giornalista sportivo Carlo Alvino sul suo profilo X.