UFFICIALE – Vergara vince il premio di giocatore del mese di gennaio del Napoli. Il comunicato

Antonio Vergara ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio del Napoli. Il talento di Frattaminore si è preso l’azzurro con delle prestazioni da urlo, oltre che con due splendidi gol rispettivamente contro Chelsea e Fiorentina. Di seguito, il comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito.

Antonio Vergara eletto Player of the Month di Gennaio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Gennaio Antonio si è reso protagonista di partite meravigliose, coronate dal primo gol in maglia azzurra contro il Chelsea in Champions League e dal primo sigillo in campionato nella vittoria interna al cospetto della Fiorentina. Complimenti ad Antonio, POTM di Gennaio powered by MSC!