Nations League – Sorteggio difficilissimo per l’Italia di Gattuso, nel girone c’é la Francia

Alle 18 si é tenuto il sorteggio per la prossima Nations League, con l’Italia di Gennaro Gattuso che in preparazione al playoff mondiale scopre anche le 3 avversarie. Ben 2 ex conoscenze del campionato italiano affronteranno gli azzurri, l’ex Juventus Didier Deschampes con la Francia di Mbappe e Dembele, e Vincenzo Montella con la Turchia di Guler e Yildiz, e il Belgio dei “napoletani” De Bruyne e Lukaku. Il girone in cui si trova l’Italia é il gruppo 1, mentre nel gruppo 2 Germania, Olanda e Serbia e in quello 3 Spagna e Inghilterra. Va meglio al Portogallo vincitore dell’ultima edizione, che però trova la Norvegia di Haaland.