Il Mattino – Napoli, da valutare McTominay in vista della Roma: le ultime

Il Mattino scrive della preparazione degli azzurri in vista della sfida contro la Roma e delle condizioni di McTominay, il quale vuole provare ad esserci contro i giallorossi: “Un giorno libero ha concesso Conte ai suoi azzurri. Solo da stamane ci sarà l’inizio della nuova fase della stagione, quella tristemente senza coppe. La prima cosa che il tecnico leccese deve valutare è la condizione di Scott McTominay. Perché, per dirla tutta e subito, la sua presenza domenica sera con la Roma non è così scontata. Certo, considerando che se fosse stato per lo scozzese avrebbe giocato anche con il Como, giusto essere ottimisti. Ma tutto dipende dallo stato del tendine del gluteo: perché i medici lo hanno invitato alla prudenza e a non sottovalutare il problema che non riesce a risolvere da inizio stagione. Dunque, se il dolore dovesse esserci, meglio riposare ancora”.