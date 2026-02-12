Il Mattino – Conte ha la sensazione di un Napoli accerchiato. La situazione

Antonio Conte ha la sensazione di un Napoli nel mirino. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, la stagione del tecnico leccese e degli arbitri ha raggiunto una piega fin troppo fastidiosa: una battaglia in cui è solo contro tutti, senza l’intervento di Aurelio De Laurentiis. Di seguito, ecco quanto riportato.

La stagione di Conte e degli arbitri sta prendendo una piega fastidiosa: non solo perché sembra davvero solo contro tutti, perché almeno in apparenza De Laurentiis è altrove e non sembra volersi tuffare nella rissa di questo campionato. In ogni caso, l’ultima pagina è atipica e chissà se davvero le immagini della “cam” di Mediaset riusciranno a danneggiare Conte (impensabile si possa arrivare a uno stop). La maschera di Antonio, il linguaggio attoriale di un corpo sapiente e perfido si sono sovrapposti in pochi secondi, al termine della gara con il Como: ha evitato assalti diretti a Manganiello e ha fatto quello che saggiamente avrebbe fatto un tecnico che subisce una decisione sbagliata. «Spero che Rocchi si impegni a far fare uno step in più ai suoi arbitri». Con classe malefica, ha distrutto mediaticamente i vertici dell’Aia dopo un periodo dove tutto pare andare contro il Napoli. Anche quando su Dazn a Open Var hanno spiegato che «non era rigore per Vergara» la cosa ha dato fastidio al mondo Napoli che negli ultimi tempi ha incassato decisioni che vengono considerati veri e propri torti. La sensazione di Conte è quella di un Napoli nel mirino, accerchiato. E allora ritorna quella frase. Sibillina, ma non troppo: «Diamo fastidio».