Gazzetta – Napoli, Vergara e la possibile chiamata in Nazionale: Gattuso ci pensa

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso, c.t. dell’Italia, starebbe seriamente pensando di convocare per i playoff Antonio Vergara: “Tra coloro che stanno studiando l’ultima sensazione del campionato, inevitabilmente, c’è Rino Gattuso. Nei playoff di fine marzo il ct ha in mente di rivolgersi ai duri, perché il gioco si farà durissimo e serviranno esperienza e sangue ghiacciato, quindi astenersi giovani di belle speranze sull’onda di una partita riuscita. Ma sarebbe autolesionismo puro far finta che Vergara non possa essere nella lista. Al contrario: il ct ci sta pensando, eccome. (…) Uno come Vergara non è facilmente collocabile nel 3-5-2 che Gattuso ha in mente per gli spareggi. Una decina di anni fa, quelli come lui erano i senza ruolo, oggi il pallone li sta recuperando. Nell’Italia potrebbe essere quello che fa saltare per aria le difese nell’ultima mezz’ora”.