Clamoroso Cannavo a Radio Marte – “Il Napoli valuta l’addio di Manna! Ecco le motivazioni”

Fabio Cannavo, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno del clamoroso a Radio Marte: il Napoli, secondo la sua opinione, starebbe valutando se separarsi con il direttore sportivo Giovanni Manna o meno. Diversi motivazioni dietro a questa possibile scelta, tra cui diversi acquisti che si sono rivelati dei flop. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La notizia del giorno riguarda Giovanni Manna. Pare che il Napoli stia facendo valutazioni serie e concrete sulla sua pemanenza. Riflessioni in corso su Manna, soprattutto in merito agli acquisti estivi e di gennaio. Verranno messi al vaglio gli acquisti estivi fatti da lui, in particolare i nomi sono quelli di Gutierrez, Marianucci, De Bruyne e in parte anche Noa Lang (scelta condivisa con Conte) ma anche gli acquisti di gennaio Alisson e Giovane. Il Napoli valutarà se proseguire con Giovanni Manna oppure cambiare direttore sportivo.”