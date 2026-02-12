CdS – Oggi allenamento congiunto Napoli-Ischia. I dettagli

Oggi è previsto un allenamento congiunto tra il Napoli e l’Ischia, formazione di Serie D. Come già accaduto la scorsa settimana contro il Giugliano, Antonio Conte ha intenzione di provare i rientranti ed i nuovi, così da dargli minutaggio e ritmo partita. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Conte sfrutterà questi giorni per ulteriori riflessioni sull’undici da opporre alla squadra di Gasperini. Lo farà, oggi alla ripresa, approfittando anche di un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie D. La scorsa settimana era toccato al Giugliano presentarsi a Castel Volturno. Sono confronti utili per la gestione delle risorse e per implementare il minutaggio di determinati calciatori. Dei nuovi ad esempio ma anche di chi è rientrato da poco”.