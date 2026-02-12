CdS – Napoli-Roma, Conte studia la formazione: Beukema e Politano dal primo minuto. I dettagli



Antonio Conte studia la formazione che scenderà in campo contro la Roma al Maradona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Correre dello Sport, la difesa vedrà titolari Beukema e Buongiorno. Tornerà dal primo minuto Matteo Politano, al rientro da uno stop muscolare. Di seguito, ecco quanto riportato.



“In difesa mancherà l’ex di turno, Juan Jesus, out per squalifica dopo il doppio giallo di Marassi. Al suo posto è pronto a tornare a sinistra nei tre dietro Buongiorno, in panchina in Coppa Italia. Avrà la grande chance di riscattare la prova di Genova con i due errori che avevano rischiato di compromettere l’esito della partita. Un titolare a tutti gli effetti pronto a tornare nell’undici di partenza. L’altra novità sarà il ritorno dal primo minuto a destra di Politano, altro titolare storico dell’ultimo scudetto, già in campo martedì al Maradona prima come esterno di centrocampo al posto di Mazzocchi (il suo ruolo, quello che ricoprirà domenica) e poi alto nei tre d’attacco dopo l’uscita di Vergara. Per il resto, detto di McTominay e del doppio ritorno, la formazione è fatta, o quasi, con Beukema pronto a ripetersi dopo la buona prova contro il Como e con Alisson e Giovane soluzioni dalla panchina. Dubbio in porta: Meret e Milinkovic sono entrambi disponibili”.



