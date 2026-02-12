Allegri in conferenza: “Polemiche arbitrali? Se ti danno qualcosa a favore…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato che i rossoneri disputeranno contro il Pisa. Tra le varie domande, gli è stato chiesto anche di parlare della questione arbitrale. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.

Cosa pensa delle recenti polemiche sugli arbitri?

“Cinquant’anni fa c’erano discussioni sugli arbitri, ora c’è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando per migliorarlo ancora. La cosa più importante del VAR è l’oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se in partita ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull’oggettività, non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l’episodio di Liverpool-City… Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose, dove c’è da migliorare”.