Alisson Santos a Crc: “Sono in un grande club. Rigore? Ero molto fiducioso. Conte? Ecco come mi trovo con lui”

Alisson Santos, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Che significa per te essere al Napoli? Sono molto contento di essere qui. Per me è una bella sensazione, sono in un grande club. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

“Martedì non è stata una bella notte, ma hai potuto debuttare… Non è stata la prima volta al Maradona. Qui è diverso giocare. Sono contento dell’episodio ma dispiaciuto, volevo andare avanti in Coppa Italia con la squadra. Sono molto ambizioso e non mi piace perdere. È un’emozione vedere la passione del tifo partenopeo”.

“Il tuo rigore? Ero fiducioso, ho molta confidenza nel mio lavoro. Ho sentito anche la fiducia del gruppo, sono contento di averlo segnato”.

“Quali sono le tue caratteristiche? Il mio obiettivo è di aiutare la squadra. Mi piace cercare l’assist, tentare l’1 contro 1. È importante anche aiutare la squadra in difesa, ovviamente”.

“Hai notato differenze tra la Serie A e il campionato portoghese? La Serie A è un campionato importante, molto tecnico e ad alta intensità. Il campionato portoghese è buono, vengo dallo Sporting Lisbona, una squadra che vuol mantenere il controllo della partita proprio come il Napoli. C’è da lavorare per inserirsi in questo contesto, sto lavorando con lo staff tecnico di Conte per imparare”.

“Che tipo di gruppo hai incontrato? Mi sono sentito abbracciato da tutto il gruppo. Sono stato accolto bene. L’italiano è difficile, ma voglio impararlo ed i ragazzi mi stanno aiutando anche qui. Mi sento già a casa”.

“Com’è lavorare con Conte? È un bene per me, è un grande allenatore con una storia importante. Tutti nello staff mi stanno aiutando per entrare nei meccanismi della squadra. Voglio dare il mio contributo alla crescita della squadra e penso di migliorare come calciatore”.

“Hai visitato qualcosa della città? Ancora niente, non ho avuto tempo. Ora sto organizzando gli aspetti della mia vita, la mia famiglia mi raggiungerà qui. Sono un tipo tranquillo, mi piace stare a casa, giocare ai videogiochi, ascoltare musica. Quando avrò tempo, visitero”.

“Che musica ascolti? Non ho un genere preferito, mi piace la musica che mi dia buone vibes, anche per ballare”.

“Cosa sai dire in italiano? Parole come Buongiorno, Tutto apposto, Come stai?. Con il tempo migliorerò”