Manganiello bocciato da tutti i quotidiani: “Manca un rosso a Ramon”

Bocciato da tutti i quotidiani Gianluca Manganiello, arbitro di Napoli-Como. Sul quarto di finale di Coppa Italia, che ha visto i lariani trionfare ai rigori, pesa un mancato cartellino rosso a Ramon in avvio di ripresa. Nel dettaglio, la decisione contestata non è quella dell’espulsione diretta non inflitta a fine primo tempo per Dogso, ma il mancato secondo giallo. Un errore che ha trovato concordi tutti i moviolisti. È invece ritenuto giusto il rigore assegnato agli uomini di Fabregas. Di seguito, ecco quanto si legge.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Errore grave nella gara di Manganiello, distante dagli standard dello scorso anno, che pesa come un macigno sull’eliminazione del Napoli: Ramon è stato graziato sicuramente una volta (ed era la più facile), se non due (più complicata da spiegare e dunque, secondo il teorema del compianto Farina, meno accettabile in campo e fuori). Erano passati appena 4’ della ripresa, sarebbe stata tutta un’altra gara. Ramon ha rischiato grosso sul finire del primo tempo, quando ha fermato Hojlund al limite dell’area (c’era solo Butez davanti), delle discriminanti per il Dogso forse mancava la direzione, i due erano più verso il lato corto dell’area. Il VAR non sarebbe intervenuto. Clamoroso il secondo mancato giallo: Hojlund lo salta come una porta dello slalom speciale, lui lo butta giù mentre sta entrando in area ed è pronto a tirare. Inspiegabile l’immobilismo di Manganiello. Questo è uno dei casi in cui il VAR dovrebbe poter intervenire per il secondo giallo, l’Ifab ci sta già lavorando. Nessun dubbio sul rigore: Olivera colpisce la gamba sinistra di Smolcic (partito regolare sul cross di Álex Valle). Buona la rete di Vergara: al momento del passaggio (illuminante) di Hojlund è tenuto in gioco (in maniera chiara) da Diego Carlos.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Al 35’ cross di Valle e Olivera colpisce Smolcic sul piede d’appoggio. Rigore ineccepibile. Al 43’ Hojlund è atterrato fuori area da Ramon: punizione e giallo che non diventa rosso perché non soddisfa uno dei quattro criteri Dogso (direzione dell’azione): non è quindi chiara occasione da gol. Nella ripresa, già superato dalla palla, Ramon interviene duro e fuori tempo su Hojlund: intervento da secondo giallo e quindi rosso.

TUTTOSPORT 5 – Inizia arbitrando all’inglese, lascia correre e ricorre poco ai cartellini. Imperdonabile il mancato secondo giallo a Ramon.

IL MATTINO 4 – I rigori si vedono e non si vedono, ma se fischia il fallo di Ramon a inizio ripresa su Hojlund, non può non estrarre il cartellino giallo. Sarebbe stato il secondo. È un errore clamoroso e gigantesco, che pesa sull’eliminazione del Napoli. Fino al 37’ non è mai semplice ma comunque se la cava: poi il pallone arriva a Smolcic che viene travolto dall’arrivo scomposto di Olivera in netto ritardo. Il rigore ci sta anche se il pallone ormai sembrava già giocato. Il Var decide che non è da rosso, quindi non è un Dogso, il fallo di Ramon su Hojlund. Siamo al limite. Solo giallo per il difensore. Poi, d’un tratto, tira fuori cartellini giallo uno dopo l’altro.