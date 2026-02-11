Il Mattino – De Laurentiis allo stadio per Napoli-Como: il suo gesto prima del match

C’era anche Aurelio De Laurentiis al Maradona per assistere a Napoli-Como, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il patron, come riportato da Il Mattino, ha salutato la squadra prima della partita. Un’azione che non sempre compie in occasione di un match. Di seguito, ecco quanto riportato. “De Laurentiis era allo stadio e prima della gara ha fatto una cosa che fa raramente: è sceso in campo per salutare la squadra. C’è delusione, ma anche gli applausi dei 50mila del Maradona sono la testimonianza di una prestazione bella e di personalità”.