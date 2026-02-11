Il Mattino – Conte, stavolta ha vinto la prudenza. Sostituire Hojlund e Vergara l’errore che ha deciso il match! E Lukaku…

“Sostituire Hojlund e Vergara è stato l’errore che ha determinato il destino del Napoli in Coppa Italia”. È quanto si legge su Il Mattino a proposito di Napoli-Como, gara che ha visto gli azzurri venir sconfitti ai calci di rigore. In particolare, si rimprovera ad Antonio Conte di essere stato poco spavaldo e di aver fatto vincere prudenza ed ansia. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Fino a venti minuti dalla fine il Napoli era aggressivo e lanciato, poi è mancato a Conte e al campo l’azzardo di continuare, la preoccupazione della partita di campionato ha scandito i cambi e i cambi hanno segnato un arresto che ha portato ai rigori, i rigori poi sono un altro gioco. Togliere Hojlund e Vergara, per quanto stanchi, è stato l’errore che ha deciso il destino del Napoli in Coppa Italia. Muore di calcoli e prudenza il piano contiano. Ha vinto la sua ansia, rispetto alla partita col Genoa quando aveva tenuto in campo Vergara, l’unico con fantasia, l’unico che cerca l’uomo veramente e lo salta, che dribbla anche troppo ma dribblando trova spazi e libera compagni. Lo stesso discorso vale per l’attaccante danese, Hojlund, anche quando è stanco, sfinito, consumato, possiede una mobilità che Romelu Lukaku non ha e non avrà ancora per diverse settimane, è bastato vederlo tentare un doppio passo per capirlo, e la conferma è arrivata sul rigore, da un vero specialista. È appannato e rallentato. E non vale il danese stanco. È in quel momento che il Napoli è uscito dalla Coppa Italia, poi il rigore di Lobotka è stato solo il momento finale di un rallentamento cominciato mezz’ora prima”.