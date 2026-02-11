I quotidiani sportivi premiano Højlund: lotta, sponde e l’assist per Vergara

Rasmus Højlund raccoglie consensi nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi: tra lavoro sporco e assist decisivo per Vergara, il danese porta a casa voti positivi.
CORRIERE DELLO SPORT 7 – Fa a sportellate con Ramon. L’assist per Vergara è una delizia.
GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – L’assist spalle alla porta per Vergara è merce rara: apre la difesa col movimento e poi usa il contagiri con l’esterno.
TUTTOSPORT 6,5 – Manda Vergara in porta. Il Como riesce a fermarlo solo con le cattive.
IL MATTINO 6,5- Geniale nel suo tocco alla Lukaku per favorire l’inserimento di Vergara per l’1-1. Jacobo Ramon gli monta una pressione subito forte ma il danese lo manda al manicomio. Conte lo telecomanda dalla panchina per il lavoro di raccolta e girata della palla lunga. Non trova occasioni per potersi mettere in mostra, con un Napoli molto contratto ma in ogni caso è lì che si sbatte nel chiedere palla. Con Kempf nella ripresa.