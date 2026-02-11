Gazzetta – Conte, la Coppa Italia rimane inavvicinabile. Ora rimane solo il campionato

La Coppa Italia è l’unico trofeo italiano che Antonio Conte non è mai riuscito a vincere. Ieri, nella partita contro il Como, questa statistica si è confermata ai calci di rigore. Ora, l’obiettivo per gli azzurri diviene quello di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il veleno è in quella coda lunga undici metri e otto calci di rigore, quasi tutti perfetti, tranne due: la Coppa Italia resta il trofeo inavvicinabile per Antonio Conte che ha vinto tutto a livello nazionale, ma che in una serata senza rimpianti scopre l’allergia a una manifestazione nella quale l’amarezza è abbondante pure per qualche «omissione» arbitrale. È stata dura, anche durissima, perché la lista degli acciaccati si è ingigantita prima che cominciasse la partita, senza quelli che ormai sono con fissa dimora in infermeria e pure privo di McTominay, da tutelare per la Roma: e però, in questa notte perfida, le occasioni ci sono state – il salvataggio di Nico Paz sulla linea – e gli dei hanno voluto così. Il Napoli è fuori, adesso si può calare nella dimensione dell’anno scorso, ha le settimane completamente libere, è uscito dalla Champions (e male), è fuori dalla Coppa Italia, non gli resta che il campionato, per blindare il quarto posto, lusingare semmai il terzo e provare a capire se esistano margini di avvicinamento al Milan e all’Inter, che intanto è impegnata ovunque…”