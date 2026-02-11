“È ancora un corpo estraneo, serve pazienza”. Giovane bocciato dai quotidiani, le sue pagelle

Non brilla Giovane alla sua prima da titolare con la maglia del Napoli. Il brasiliano, arrivato a gennaio dal Verona, ha disputato una gara opaca nella partita di Coppa Italia contro il Como, dove non è riuscito a trovare guizzi o giocate di qualità. Per lui, il voto base dei quotidiani è stato 5. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 5Cinque palloni toccati nel primo tempo e nove in totale in una partita senza luci.

GAZZETTA DELLO SPORT 5È ancora un corpo estraneo. Nel primo tempo tocca un pallone, nella ripresa pochi di più. Serve portare un po’ di pazienza.

TUTTOSPORT 5Era la prima da titolare e si vede.

IL MATTINO 5Viene stretto tra Valle e Carlos e vive un inizio di partita poco brillante. Diligente a fare l’esterno nel 5-4-1 in fase di non possesso del Napoli ma uno si aspetta da un attaccante che faccia qualcosa di più.

