“È ancora un corpo estraneo, serve pazienza”. Giovane bocciato dai quotidiani, le sue pagelle

Non brilla Giovane alla sua prima da titolare con la maglia del Napoli. Il brasiliano, arrivato a gennaio dal Verona, ha disputato una gara opaca nella partita di Coppa Italia contro il Como, dove non è riuscito a trovare guizzi o giocate di qualità. Per lui, il voto base dei quotidiani è stato 5. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Cinque palloni toccati nel primo tempo e nove in totale in una partita senza luci.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – È ancora un corpo estraneo. Nel primo tempo tocca un pallone, nella ripresa pochi di più. Serve portare un po’ di pazienza.

TUTTOSPORT 5 – Era la prima da titolare e si vede.

IL MATTINO 5 – Viene stretto tra Valle e Carlos e vive un inizio di partita poco brillante. Diligente a fare l’esterno nel 5-4-1 in fase di non possesso del Napoli ma uno si aspetta da un attaccante che faccia qualcosa di più.