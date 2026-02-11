Conte protegge Buongiorno dopo Genova: riposo e fiducia per ripartire

Dopo gli errori commessi contro il Genoa, Antonio Conte ha voluto dare ad Alessandro Buongiorno un momento di respiro, facendolo riposare nella gara di Coppa Italia contro il Como come gesto di fiducia e di sostegno umano. L’allenatore azzurro ha giudicato il periodo del difensore come una crisi tecnica passeggera, ritenendo che la miglior risposta possibile sia quella di rimettere il giocatore nelle condizioni di ritrovare fiducia e condizione in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport citato nella rassegna stampa, Buongiorno è infatti candidato a tornare titolare domenica contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, nella speranza di riscattare i due lapsus che avevano condizionato la sua prestazione precedente.