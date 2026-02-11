Clamoroso Giordano: “Manganiello non sarà fermato, l’Aia considera buona la sua prestazione in Napoli-Como”

Gianluca Manganiello non sarà fermato per la sua prestazione arbitrale in Napoli-Como. Anzi, l’Aia non ha giudicato negativa la sua prova. Lo riporta il giornalista Marco Giordano sul suo profilo X. Qui, racconta che l’episodio del giallo mancato a Ramon sarebbe stata ritenuta corretta, ma viene accettata la lettura del direttore di gara in quanto non ha ritenuto l’azione come promettente. Di seguito, il tweet.

“Manganiello, l’arbitro di Napoli Como, non sarà fermato per la direzione di gara di ieri. L’AIA nel complesso giudica non negativa la sua prestazione, anzi viene valutata come buona. Sull’episodio del secondo giallo mancato a Ramon: l’assegnazione del secondo giallo sarebbe stata ritenuta corretta, ma viene accettata anche la lettura di Manganiello che non ha ritenuto SPA, azione promettente chiara, quella di Hojlund. Sono questi i casi in cui viene concessa la discrezionalità all’arbitro”.