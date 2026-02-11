CdS – Vergara ormai incide da giocatore fatto e finito. E sui rigori…

Antonio Vergara è andato in gol anche nel corso di Napoli-Como. Per il talento di Frattaminore, si tratta del terzo centro stagionale. Una rete inutile ai fini del risultato finale, ma accompagnata da una prestazione che conferma come l’ex Reggiana abbia accantonato l’immagine del giovane talento in cerca d’identità per abbracciare quella del giocatore fatto e finito. Ne scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Vergara aveva accettato il velo delicato di Hojlund e dal limite dell’area, mentre Butez cercava di ipnotizzarlo, ha calciato col mancino sul palo lontano confermando una spiccata propensione ai gol che sembrano facili, come con la Fiorentina, ma che poi facili non sono perché la palla bisogna pur sempre piazzarla in un certo modo. Il Napoli così la pareggia e Vergara torna a raccogliere la gioia del Maradona, lo stadio dove si sta esaltando in questo inverno che ricorderà a lungo. Sono i giorni del suo exploit, della sua storia che si scrive come talento delle giovanili che ormai già da un pezzo ha abbandonato l’etichetta di giovane e oggi, come giocatore fatto e finito, gioca, segna e incide. La prova di ieri, però, non si racchiude nel solo gol del pari. Vergara c’era in molte azioni e ha esaltato la folla con diversi recuperi anche in scivolata, con palloni ritrovati d’astuzia e di rabbia, con una generosità e una disponibilità che i tifosi hanno notato e perciò apprezzato. Tanti gli applausi anche al momento del cambio. I rigori Vergara li ha vissuti da un’altra prospettiva, avrebbe voluto calciare anche il suo, non si sarebbe mai sottratto all’onere e all’onore di iscrivere il suo nome nell’elenco dei tiratori. Ma non poteva. Ha esultato, gioito e sperato con i compagni, poi è calata la notte, il sipario su una serata che comunque porterà il suo nome”.