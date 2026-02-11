CdS – Napoli-Como restituisce a Conte delle buone notizie: i dettagli

Napoli-Como ha sì segnato l’eliminazione dei partenopei dalla Coppa Italia, ma ha messo sul tavolo diversi temi da ampliare. Alcuni di questi, possono considerarsi anche positivi per Antonio Conte, come il recupero di Matteo Politano e l’ingresso (con tanto di rigore trasformato) di Alisson Santos. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.

“Ci sono buone notizie collaterali: un barlume di Lukaku prima dei rigori, Politano praticamente recuperato, Alisson Santos che segna il suo rigore, comunque e forse arriva anche la grazia contiana per Beukema che non avrà brillato ma ha giocato decentemente. Non è poco, soprattutto perché poi la prestazione della squadra, prudente nel primo tempo, ha visto un secondo tempo più che buono, forse buonissimo”.