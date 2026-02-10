Tuttomercatoweb-Il Napoli interessato ad un calciatore del Como: il nome

Il Napoli ha iniziato a sondare diversi profili per la prossima sessione di mercato estiva e tra questi vi è un nome che è apprezzato dalla dirigenza, quello del centrocampista del Como Maximo Perrone, visto quale erede ideale dello slovacco Stanislas Lobotka.

Il centrocampista ex Manchester City, sta disputando un campionato di altissimo livello e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per qualità tecniche è visto quale rimpiazzo ideale di Lobotka che ha diversi estimatori in Spagna, il Como non vorrebbe privarsene ma di fronte ad un’importante offerta potrebbe sacrificarlo.

