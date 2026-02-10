Sportmediaset – Ultime di formazione: Conte cambia 5 uomini, McTominay in tribuna?

Questa sera è in programma al Maradona Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. Gli azzurri vengono dall’impresa di Genoa, che ha portato via tante energie, gli ospiti hanno riposato in virtù del rinvio della partita con il Milan. Come riporta Sportmediaset, Conte prepara un mini turnover per far rifiatare alcuni calciatori. Torna Milinkovic-Savic in porta, Beukema, Olivera e Mazzocchi sostituiscono Buongiorno, Spinazzola e Gutierrez. Elmas scala a centrocampo vicino a Lobotka, in attacco spazio al nuovo acquisto Giovane con Vergara e Hojlund. Possibile tribuna per McTominay, dopo il piccolo problema accusato con il Genoa. Gli esami hanno escluso lesioni, ma potrebbe comunque riposare e tornare al top contro la Roma domenica.