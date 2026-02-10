Napoli-Como – Tutti i precedenti a Napoli: ultima vittoria lariana più di 20 anni fa

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha ricordato i precedenti tra gli azzurri e il Como giocati in casa: “Sono 18 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 2003/04).

L’ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan.

Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como”.