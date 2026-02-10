Napoli-Como: le scelte ufficiali, Giovane parte dal primo minuti

Il Napoli alle ore 21:00 scenderà in campo per affrontare il Como nei quarti di finale della Coppa Italia.

Mister Conte in attacco si affida al terzetto composto da Hojlund, Vergara e l’ex Verona Giovane, in porta torna dopo l’infortunio Milinkovic-Savic mentre in difesa Buongiorno partirà dalla panchina; Fabregas, invece, si affida ad Addai supportato da Nico Paz e Baturina in un 4-3-2-1 che prevede a centrocampo una linea a 3 composta da Perrone, Caqueret e Sergi Roberto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas