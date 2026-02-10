Magoni: “Buongiorno dopo i problemi fisici non si è ritrovato ancora”

Oscar Magoni, ex calciatore azzurro, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” ha parlato della Serie A e delle difficoltà di Alessandro Buongiorno che non sta confermando la stagione impeccabile che ha portato al quarto scudetto azzurro: “L’Inter è la squadra che ha il miglior reparto d’attacco ed ha la rosa più completa. Sta gestendo bene l’impegno settimanale e l’allenatore sta ottimizzando la rosa al meglio. Il Napoli è condizionato dagli infortuni, troppo difficile avere continuità anche se in campionato la sua parte la sta facendo. In Champions ha fatto fatica, ma stasera nella gara secca può succedere di tutto.

Il Como è una bella squadra, ma con le grandi ha avuto tanti stop. Il Napoli dovrà fare una gara di sacrificio perchè il Como gioca bene per cui non c’è da sottovalutare l’avversario, ma dovrà interpretare la gara nel miglior modo possibile. Il Como non è una grandissima squadra, ma ha investito, ha preso giocatori importanti e sta facendo bene perchè mostra ogni volta un calcio ottimo e innovativo, ma con le grandi ha sempre fatto fatica.

Anche con l’Atalanta stessa non è riuscita a vincere per cui per diventare una grande squadra gli manca ancora qualcosa. Poi, nel prossimo futuro avrà modo di migliorare. Certi calciatori del Napoli sorprendentemente hanno reso nel momento in cui sono stati chiamati a giocare e parlo non delle prime scelte.

Buongiorno non serenissimo? Da ex calciatore, dico che ho sempre preferito giocare che allenarmi perchè la fatica è la stessa, ma quando giochi ti diverti. Buongiorno non sta ripetendo la stagione dell’anno scorso. Dopo i problemi fisici non si è ritrovato. Giocando si può alzare il livello di concentrazione però quando non sei in fiducia e non ti senti al meglio tutto diventa complicato”.