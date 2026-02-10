Coppa Italia, Bologna-Lazio: i rossoblu ospitano i biancocelesti

La squadra di Sarri fa visita a quella di Italiano allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sera di mercoledì 11 febbraio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Non solo il campionato. In questi giorni si chiudono anche i quarti di finale della Coppa Italia. L’ultima sfida in programma è proprio quella tra Bologna e Lazio, che si affronteranno questa sera mercoledì 11 febbraio 2026 a partire dalle ore 21.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

I rossoblu di mister Italiano ospiteranno i biancocelesti di mister Sarri per una sfida che si prospetta essere molto equilibrata. La formazione vincente passerà il turno e se la vedrà poi in semifinale con l’Atalanta nel doppio confronto tra marzo e aprile, dato che la Dea ha eliminato settimana scorsa la Juventus.

Come terminerà questa partita? Qui https://www.ivibet.it.com/ ci sono una serie di pronostici e statistiche interessanti in merito.

Coppa Italia, Bologna-Lazio: come arrivano le due squadre

Il Bologna non è sicuramente una squadra in salute. I ragazzi di Italiano sono in crisi in campionato, almeno in termini di risultati. La brutta sconfitta rimediata domenica all’ora di pranzo in casa nel derby emiliano contro il Parma per 0-1 ne è l’ennesima dimostrazione. I felsinei infatti si trovano ancora al 10^ posto in classifica a quota 30 punti, sempre più distanti dalle zone europee. Ecco quindi che la Coppa Italia può esser il tramite giusto, proprio come la passata stagione, per qualificarsi all’Europa League.

Discorso simile per la Lazio, che sta attraversando l’ennesima stagione al di sotto delle aspettative. Mister Sarri è appena rientrato da Torino dove domenica sera contro la Juventus di buono c’è stato solo il risultato: un 2-2 che per lo meno muove la classifica e porta i biancocelesti a quota 33 punti, sempre all’8^ posto in graduatoria a +1 sull’Udinese nono ma a -6 dall’Atalanta settima. L’obiettivo della Lazio è tornare subito in Europa dopo questa stagione senza coppe.

Coppa Italia, Bologna-Lazio: precedenti e statistiche

Bologna e Lazio si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 164 volte: 61 vittorie dei rossoblu, 45 pareggi e 58 successi dei biancocelesti. Considerando però solo le partite disputate al Dall’Ara, il bilancio è molto meno equilibrato: 45 trionfi a 16 in favore dei padroni di casa, con 20 pareggi. In campionato le due squadre si sono già affrontate all’andata nel dicembre del 2025 allo Stadio Olimpico di Roma: è finita 1-1. L’ultimo successo del Bologna è il rotondissimo 5-0 della passata stagione al Dall’Ara nel marzo del 2025, mentre invece l’ultima vittoria della Lazio è il 3-0 casalingo nel novembre del 2024. Per ritrovare un trionfo biancoceleste in Emilia bisogna tornare allo 0-2 nel dicembre del 2018.