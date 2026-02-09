Stadio Maradona sold-out domani contro il Como

Il Napoli si prepara alla difficile sfida di domani sera al Maradona in Coppa Italia contro il Como.
In palio la semifinale con l’Inter e, soprattutto, la possibilità di continuare ad inseguire un trofeo e dare maggior senso ad una stagione finora molto tribolata.
Gli azzurri ospiteranno il Como che arriva forte di un organico completo e dalle buone individualità e ben riposato, dopo aver saltato l’impegno della settimana scorsa in campionato.
Il Napoli invece dovrà stringere i denti, toccherà a Conte scegliere la migliore formazione tra quelli arruolabili, con la probabile e grave assenza dello scozzese Mc Tominay, che si aggiunge alle tante altre, ormai di lungo corso.
La squadra avrà bisogno di tutto il supporto anche da parte del pubblico, che non mancherà anche grazie alla lodevole iniziativa della società che ha distribuito agli abbonati i biglietti per la partita di domani al prezzo simbolico di 5 euro.
Iniziativa subito recepita dal popolo azzurro e Maradona sold-out già da stamattina, con i tifosi pronti a spingere la squadra verso una nuova impresa.