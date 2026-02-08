Vernazza: “Rigore finale e scelte azzardate del Genoa consegnano la vittoria agli azzurri”

Il Genoa cede in casa al Napoli, pur avendo l’uomo in più, pagando scelte tattiche coraggiose che si rivelano decisive in negativo. È l’analisi di Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport, che concentra l’attenzione sul rigore concesso nel finale e sulla gestione dei cambi.

La partita era rimasta in equilibrio fino all’espulsione di Juan Jesus, episodio che ha cambiato completamente il corso della gara. Vernazza scrive: “La partita è rimasta in equilibrio fino al rosso a Juan Jesus. Lì De Rossi si è illuso di poter vincere”. Il tecnico del Genoa aveva tentato un’operazione rischiosa, passando al 3-4-2-1 e inserendo Cornet all’89’ al posto di Vitinha, una mossa definita dalla Gazzetta come “la più azzardata dei cambi”. Secondo il quotidiano, forse sarebbe stato più prudente aggiungere un giocatore di copertura per consolidare il pareggio.

Proprio Cornet cade nella trappola di Antonio Vergara: “Sulla finta del ragazzo allunga il piede e addio”. L’arbitro Massa inizialmente lascia correre, ma il VAR richiama la decisione, confermando il rigore. Dal dischetto, Rasmus Højlund firma il 3-2, consegnando tre punti fondamentali al Napoli, ancora vivo nonostante le numerose assenze.