Varriale su X: “McTominay, Lobotka, Hojlund e Conte monumentali”

Il giornalista Enrico Varriale esalta sul suo profilo X la vittoria del Napoli di ieri sera contro il Genoa, definendo gli azzurri una squadra con un carattere d’acciaio per come si stava mettendo la partita (due gol subiti per due errori di Buongiorno, McTominay infortunato, Juan Jesus espulso). Per Varriale i protagonisti della vittoria di ieri del Napoli sono McTominay (che segna un gol bellissimo per il momentaneo 1-2), Lobotka, Hojlund (due gol dell’attaccante danese tra cui un rigore in pieno recupero) e Conte, definiti tutti e quattro monumentali dal giornalista.

