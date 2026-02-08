Scotto su X: “Caso Buongiorno da risolvere, Juan Jesus in involuzione”

Il giornalista Giovanni Scotto commenta sul suo profilo X la vittoria del Napoli contro il Genoa ieri sera decisa da un rigore di Hojlund nei minuti di recupero. Scotto definisce la vittoria della squadra di Conte eroica per l’intensità e anche per l’inferiorità numerica nei minuti finali: tuttavia, il giornalista boccia pesantemente la difesa, in particolare Buongiorno (due retropassaggi sbagliati da parte sua portano ad entrambi i gol del Genoa, il primo su rigore) e Juan Jesus (espulso per doppia ammonizione a 14 minuti dal novantesimo).