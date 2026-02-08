Napoli – Chiariello: “Vittoria di platino, ma difesa da rifondare”

Una vittoria che va oltre la tattica e la tecnica, entrando nel territorio dell’epica. Così Umberto Chiariello, nel suo editoriale a Campania Sport su Canale 21, racconta il successo del Napoli a Marassi contro il Genoa: una partita caotica, nervosa, piena di colpi di scena, in cui agli azzurri succede di tutto.

Secondo Chiariello, è una di quelle gare che restano nella memoria perché travalicano ogni schema. La sorte – capricciosa e imprevedibile – prima toglie, poi restituisce con interessi. E se il Napoli rischia seriamente di compromettere una partita dominata, molto dipende da una fase difensiva definita disastrosa. Le responsabilità principali ricadono su Alessandro Buongiorno, protagonista di errori clamorosi, lontani anni luce dal rendimento mostrato in passato, e su Juan Jesus, che con la sua esperienza avrebbe dovuto garantire solidità ma finisce per lasciare la squadra in dieci con un’espulsione evitabile.

Eppure, nonostante tutto, il Napoli domina a lungo la gara. Dopo lo shock iniziale del rigore, la squadra prende il controllo del gioco trascinata da uno Scott McTominay giudicato di livello superiore rispetto a tutti gli altri in campo. Il centrocampista scozzese firma il gol, ispira Hojlund e domina fino a quando un nuovo infortunio non lo costringe ad alzare bandiera bianca, aprendo l’ennesima emergenza fisica della stagione. Nel racconto di Chiariello emergono però anche le certezze su cui il Napoli può ancora contare: Meret, decisivo tra i pali; Rrahmani, unico baluardo difensivo affidabile; Lobotka, regista imprescindibile; e Hojlund, uomo dei gol pesanti. È questo l’asse portante che tiene in piedi la squadra anche quando tutto sembra crollare.

Il Genoa, pur mettendo pressione e intensità, crea pochissimo. Eppure rischia di portare a casa il risultato. A ribaltare il destino è l’episodio finale: Vergara si procura il rigore decisivo e Hojlund lo trasforma con freddezza, regalando al Napoli tre punti definiti da Chiariello “non d’oro, ma di platino”, fondamentali per il presente e il futuro.