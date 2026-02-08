Martedì contro il Como rientrano due azzurri

Importante gara martedì prossimo per gli azzurri di mister Conte. Contro il Como è in palio la semifinale di Coppa Italia.

Tema infortuni sempre ricorrente in casa Napoli, vera costante di questa tribolata stagione. Le ultime novità riguardano il pieno recupero di Politano e Mazzocchi che dovrebbero essere convocati per la prossima gara. lo riferisce l’emittente Radio Kiss Kiss Napoli.

Sempre difficile invece la situazione di Anguissa, con l’ernia lombare – sopraggiunta dopo i problemi muscolari – che non gli consente di allenarsi. Dificile per lui prevedere un rientro immediato.

Drammatica la situazione del centrocampo, con i soli Lobotka e Mc Tominay sempre in campo; Gilmour ne avrà per almeno altri 15-20 gg e De Bruyne è probabile che si rivedrà in campo giusto per il finale di stagione.