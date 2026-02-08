L’Inter passeggia contro il Sassuolo. Prova di forza e +9 sul Napoli

Quest’anno sembra davvero esserci poco da fare. Purtroppo il divario con i nerazzurri resta ampio e il Napoli non riuscirà a difendere lo scudetto che ha sulla maglia fino alla parte finale della stagione.
Gli uomini di Chivu oggi pomeriggio hanno centrato l’undicesima vittoria nelle ultime dodici uscite. Un ritmo che nessuna antagonista è riuscita a mantenere, con il Milan secondo in classifica addirittura attardato di 8 punti, anche se con una partita da recuperare.
Senza storia la gara di stasera con un Sassuolo che davanti al suo pubblico non oppone resistenza e becca 5 reti.
In questa fase della stagione il Napoli, atteso nei prossimi turni a gare difficili contro Roma ed Atalanta, deve concentrarsi sull’obiettivo minimo della qualificazione Champions, provando ad insidiare la piazza d’onore detenuta dal Milan, guardandosi allo stesso tempo le spalle da Juventus e Roma che provano ad incalzare.