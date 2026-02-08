Il Mattino – Napoli: “Senza paura”

“Senza paura”. È questo il titolo scelto da Il Mattino per raccontare la vittoria rocambolesca del Napoli, capace di imporsi sul Genoa al termine di una gara al limite della tensione. Una partita pazza, ribaltata con orgoglio e determinazione dagli uomini di Antonio Conte, che hanno dimostrato ancora una volta carattere e resilienza.

Gli azzurri vanno sotto, ma trovano la forza di reagire e ribaltare lo svantaggio, prima di affrontare il finale di gara in inferiorità numerica. Quando tutto sembra portare a un pareggio sofferto, il Napoli con un calcio di rigore in pieno recupero, gelando il Genoa e facendo esplodere di gioia il pubblico.

Un successo che vale molto più dei tre punti: è una prova di maturità e personalità per la squadra di Conte, capace di non farsi condizionare dalle difficoltà e di restare lucida anche nei momenti più complicati della gara.