Il Mattino – McTominay sarà valutato tra oggi e domani per il Como

Altro infortunio per il Napoli, costretto a togliere McTominay nell’intervallo della partita di ieri contro il Genoa per un problema al gluteo. Si tratta di un’infiammazione dei tendini che collegano i muscoli posteriori della coscia e provocano dolore dal gluteo alla coscia (tendinopatia degli ischiocrurali). Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il centrocampista scozzese sarà valutato tra oggi e domani a Castel Volturno per capire se ci sarà per la partita di Coppa Italia contro il Como in programma martedì sera.

Tuttavia, sempre secondo Il Mattino, ieri McTominay, al ritorno a casa, non ha espresso dubbi su un ritorno immediato da titolare. Dunque, nel caso dovesse saltare la Coppa Italia martedì, la speranza per i Partenopei sarà quella di avere l’ex Man Utd per il big match contro la Roma domenica prossima.