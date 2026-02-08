Il Mattino-Bocciatura pesante per Juan Jesus: la pagella

Il difensore brasiliano del Napoli, Juan Jesus, nel corso del match è stato espulso contro il Genoa lasciando in dieci i suoi compagni di squadra.

Il Mattino, nell’edizione odierna ha dato un meritato 4.5 alla pagella dell’azzurro, motivando il voto: “Preoccupatissimo di non sbagliare, rinuncia a un po’ di aggressività per pensare meglio le giocate. Partita che peggiora col passare dei minuti, poi rimedia un secondo giallo severissimo dopo averne rimediato uno a gioco fermo. Ma se sei ammonito che senso ha trattenere Ekuban a metà campo?”.