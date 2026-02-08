Giordano: “Per l’AIA il rigore del Napoli contro il Genoa non c’é”

Il giornalista di Radio Crc, Marco Giordano, anticipa la valutazione dell’AIA sugli episodi arbitrali della partita di ieri tra Genoa e Napoli, soffermandosi in particolare sul rigore decisivo dato agli ospiti per il contatto Vergara-Cornet. Ecco le parole di Giordano sul suo profilo X: “Per l’AIA il penalty non c’é, manca il presupposto del pestone. Provando ad uscire dalle dinamiche del tifo e della faziosità, credo che l’unica strada sia chiedere uniformità, soprattutto cosa chiedere all’on field review ovvero la chiamata dell’arbitro che sta al VAR a quello in campo. Qual é oggi il perimetro del concetto di “errore da richiamare”? Esiste una casistica che può aiutare tutti a capire? Quali sono i margini nei quali l’uniformità entra nel campo della personale interpretazione?

Sperando di far capire a tutti una questione molto semplice: oggi o’complott e l’Aurelio League sono solo nella fervida fantasia di persone che hanno molti pochi argomenti che non conoscono i regolamenti: a tutte le latitudini“.