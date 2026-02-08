Genoa-Napoli, le lacrime di Buongiorno: gioia e liberazione dopo il rigore di Højlund

Non rabbia né frustrazione: le lacrime di Alessandro Buongiorno dopo Genoa-Napoli raccontano una storia di pura liberazione. Il volto segnato del difensore in panchina ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando interpretazioni contrastanti. A chiarire il vero significato dell’episodio ci pensa Il Mattino, che rivela come quelle lacrime siano esplose di gioia al 95’, subito dopo il rigore-vittoria trasformato da Rasmus Højlund.

“Si può piangere per un gol di un compagno? Sì, se è una gioia liberatoria”, scrive il quotidiano. Le emozioni di Buongiorno nascono da una pressione costante: nei mesi passati, il difensore ha vissuto sotto i riflettori per errori pesanti e, nella trasferta di Genova, aveva rischiato di compromettere la partita con due svarioni difensivi. Il successo finale ha spazzato via il peso di quegli episodi.

A proteggere Buongiorno ci sono stati Antonio Conte e lo spogliatoio del Napoli, che hanno offerto sostegno e compattezza. Un gesto significativo che racconta più di un risultato sportivo: mette in luce unità, carattere e resilienza, valori che definiscono la forza di un gruppo capace di superare tensioni e momenti difficili.