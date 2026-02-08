Genoa-Napoli, La Gazzetta boccia Massa: voto 5

La direzione arbitrale di Davide Massa in Genoa-Napoli non convince La Gazzetta dello Sport, che assegna al fischietto ligure un voto 5 in pagella. Una prestazione giudicata incerta e segnata da episodi chiave gestiti con difficoltà.

Il primo errore arriva praticamente a freddo: dopo appena dodici secondi, Massa non rileva il fallo di Meret su Vitinha in area di rigore. Solo il successivo intervento del VAR lo porta a rivedere la decisione e a concedere il penalty al Genoa. Secondo la Rosea, al netto di una leggera accentuazione del movimento da parte dell’attaccante portoghese, il contatto del portiere azzurro è evidente e giustifica il calcio di rigore.

L’episodio più controverso, però, si registra nei minuti di recupero del secondo tempo. In area del Napoli c’è un contatto tra Cornet e Vergara che genera proteste. La Gazzetta chiarisce come il contatto esista, ma venga giudicato estremamente lieve: non un pestone netto, bensì uno sfioramento strisciato che rende la decisione tutt’altro che chiara.