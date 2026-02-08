Del Genio: “Conte deve ammettere i suoi errori e far giocare Beukema al posto di Buongiorno”

Paolo Del Genio, su Canale 8 ha analizzato il match del Napoli a Genova: “Mettere in campo Buongiorno é follia. Conte deve ammettere i suoi errori, inserire Beukema e far riposare Buongiorno per un mese. Lo chiedo per favore, non è neanche una critica. Si può sprecare un campionato perché Conte si fissa contro Beukema? Mente sugli errori clamorosi di Buongiorno da mesi lui ci passa sopra, questo no!

Da un allenatore del suo livello questi due pesi e due misure non si possono accettare. Buongiorno sta facendo peggio e gioca lui e non l’altro… é un mese che è così, e’ improponibile! Ma le posizioni sbagliate sono diverse, anche Gutierrez in quella posizione sul piede debole fa fatica ed è un pericolo, un altro retro passaggio stava mandando Juan Jesus ad un fallo da ultimo uomo. All’intoccabile Conte si può dire che se ne è accorto tardi di cambiare Buongiorno? Mossa Vergara giusta? Il calcio è così, ma definirla mossa giusta tenerlo in campo… perché quello fa la fesseria in area di rigore la mossa diventa giusta?