CorSera – Il dialogo tra McTominay e Conte dopo l’infortunio dello scozzese

Nonostante la vittoria esterna contro il Genoa grazie ad un rigore di Hojlund nei minuti finali, il Napoli rischia di perdere un altro giocatore per infortunio, ovvero McTominay. Il centrocampista scozzese é uscito nell’intervallo per un problema al gluteo ma già dopo il suo gol dell’1-2 (22′), l’ex Man Utd sentiva dolore. Il Corriere della Sera racconta il dialogo tra McTominay e Conte sul risultato di 1-2.

Lo scozzese, rivolgendosi alla panchina, confessa di avvertire dolore al gluteo, Conte si gira verso la panchina e risponde con una battuta amara (“Adesso gioco io“): dopodiché chiede a McTominay se riesce a restare in campo almeno fino all’intervallo. Lo farà, ma rallenta e sbaglia due appoggi: alla fine verrà sostituito prima del secondo tempo, al suo posto entra Giovane.